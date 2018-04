Rodrigo Tiuí comemora acerto com o Atlético-PR

"Sempre que um jogador vem para um novo time, chega com muita empolgação para ajudar. Acho que será muito bom para eu estar aqui e também para o clube. Sei da situação do time, pelo que acompanhei", afirmou Rodrigo Tiuí, que defendeu o Sporting, de Portugal, na última temporada europeia.

Com passagens por Fluminense, Noroeste e Santos, Rodrigo Tiuí aposta na movimentação para se firmar no Atlético-PR. "Eu fiquei dois anos jogando fora. E lá eu ganhei muito em força. Hoje me considero um jogador mais completo. Mas tenho uma boa velocidade também, que considero fundamental para mim. Me movimento muito", comentou.