Rodrigo Tiuí deve desfalcar o Santos contra a Ponte Preta O atacante Rodrigo Tiuí deve ficar fora do time titular do Santos no jogo de domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas. Ele foi poupado do coletivo realizado na tarde desta sexta-feira, e apenas deu voltas ao redor do campo, depois de sair de campo com dores após o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira. No seu lugar deve ser escalado Jonas, autor do gol decisivo na vitória por 2 a 1. ?Foi importante ter feito esse gol, porque eu vinha sendo prejudicado pela ansiedade em razão das oportunidades que perdia. Agora, vou jogar mais tranqüilo?, promete o substituto. Outro que deve ser poupado é Zé Roberto, que abre lugar para a volta de Cléber Santana, suspenso da partida contra o Corinthians - Pedrinho será mantido no time titular. O zagueiro Antonio Carlos também está fora, depois de levar o terceiro amarelo no clássico, e será substituído por Leonardo. O volante Maldonado, que também jogou na quarta-feira à noite, mas pela seleção chilena, no empate por 1 a 1 contra a Costa Rica, tem presença assegurada no meio-de-campo ao lado de Rodrigo Souto. "Tive uma recuperação ótima e estou bem?, garantiu o chileno, que teve sua vaga ocupada por Adriano contra o Corinthians. Kleber, que jogou pelo Brasil contra Gana, também volta ao time, no lugar de Carlinhos.