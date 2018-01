Rodrigo Tiuí não renova com o Santos e fica fora da final O Santos tem um problema de última hora para a final do Campeonato Paulista e a fase decisiva do Campeonato Paulista: o atacante Rodrigo Tiuí. Ao contrário do que o presidente Marcelo Teixeira havia afirmado na semana passada, o contrato do jogador não foi renovado e ele está fora do jogo deste domingo. A ausência de Tiuí foi confirmada no desembarque do time santista no Estádio do Morumbi - ele ficaria no banco de reservas. Segundo a assessoria de Imprensa, o jogador não deve nem embarcar com o grupo para a Venezuela, onde o time alvinegro joga na quarta-feira contra Caracas. O destino de Tiuí segue indefinido até porque o jogador também não acertou seu retorno ao Fluminense, clube com o qual tem contrato. Na decisão do Paulistão, a dupla de ataque segue sendo Marcos Aurélio e Rodrigo Tabata.