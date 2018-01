Rodrigo Tiuí não viaja para defender o Santos no Uruguai O atacante Rodrigo Tiuí ainda não se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e está fora do jogo do Santos contra o Defensor Sporting, quinta-feira à noite, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela Libertadores. Com a ausência do centroavante titular, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai manter Jonas ao lado de Marcos Aurélio no ataque. Em compensação, voltam ao time Antonio Carlos, Maldonado e Zé Roberto. "Conheço o Centenário, já atuei pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias e acredito que as suas dimensões favorecem ao estilo de jogo do Santos", afirmou Zé Roberto, que torce para que o time uruguaio saia mais para o jogo. "Isso será bom para o Santos, que tem facilidade para envolver o time que o ataca", explicou. O Defensor tem 9 pontos e só precisa de um empate para assegurar a classificação - o Santos lidera o Grupo 8, com 12 pontos. Nesta segunda-feira à tarde, houve treino em campo apenas para os reservas. Os jogadores que atuaram contra a Ponte Preta fizeram apenas exercícios regenerativos e se prepararam para a maratona que espera o Santos nos próximos dias. O treino desta terça foi antecipado para as 15h30, e o elenco viaja em seguida para São Paulo, com embarque previsto às 20h30, em Cumbica. Depois do jogo, às 19 horas de quinta-feira, o time chega a Santos apenas na noite de sexta-feira, treina na manhã de sábado e viaja apenas na manhã de domingo para Bauru, onde enfrenta o Noroeste às 16 horas. Na última rodada da fase de classificação, na quarta, dia 11, o Santos vai pegar o Juventus em São José dos Campos, em razão da perda de um mando de jogo na Vila Belmiro - por causa dos incidentes ocorridos no clássico contra o São Paulo.