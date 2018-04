Rodrigo troca Botafogo pelo Atlético A diretoria do Atlético-MG confirmou na tarde desta quarta-feira a contratação do atacante Rodrigo, destaque e artilheiro do Botafogo no último Campeonato Brasileiro, com 11 gols. O jogador deve apresentar-se nesta quinta-feira ao técnico Levir Culpi, em Belo Horizonte. A negociacão envolveu a ida para o Botafogo do lateral atleticano Cicinho e do meia-ofensivo Alexandre, que estavam fora dos planos de Culpi. A contratação de Rodrigo, que deve permanecer em Minas por um ano, é a segunda do Alvinegro, que já havia trazido o zagueiro Erlon, do Sport. As negociações entre os dois clubes foram facilitadas pela presença, na direção do clube do Rio, do ex-técnico de vôlei Bebeto de Freitas, que até o ano passado era executivo de futebol do Atlético-MG e mantém excelentes relações com os dirigentes mineiros. Para os atleticanos, a troca foi bastante vantajosa. Cicinho, apesar de ter subido consideravelmente de produção na segunda metade do Brasileiro de 2001, no qual o Atlético chegou às semifinais, teria de disputar a vaga de titular no clube com Baiano, emprestado pelo Las Palmas e que deve permanecer em Belo Horizonte, e com Bruno, que retornou do Internacional, e Mancini, vice-campeão brasileiro defendendo o São Caetano. Já Alexandre demonstrou insatisfação com a reserva, no final do ano passado, e,magoado com o técnico, manifestou sua intenção de deixar a equipe.