Rodríguez desfalca Villarreal e está fora da Copa O zagueiro argentino Gonzalo Rodríguez não joga mais na temporada européia e ficará de fora da Copa do Mundo. Ele sofreu uma ruptura nos ligamentos do tornozelo esquerdo, durante o jogo do Villarreal contra o Barcelona, na última sexta-feira, e deve levar pelo menos dois meses para se recuperar. A lesão deixa Rodriguez de fora da temporada européia e prejudica suas chances de disputar a Copa - ele era uma das opções do técnico José Pekerman para a defesa da Argentina, que tem Heinze, do Manchester United, e Ayala, do Valencia, voltando a jogar apenas nas últimas semanas. Para piorar a situação do Villarreal, que na quarta-feira enfrenta o Arsenal, em Londres, pela semifinal da Liga dos Campeões, o reserva imediato de Rodríguez, Peña, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e fará tratamento para tentar voltar no segundo jogo contra o Arsenal, em Villareal, no dia 25 de abril. O técnico do Villarreal, Manuel Pellegrini, terá de optar pelo novato César Arzo, de 20 anos, que jogou apenas duas vezes na Liga, mas se mostra confiante para parar o craque francês Henry. "Tenho de respeitá-lo, mas ele não me dá medo", afirmou.