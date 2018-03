Rodriguinho é relacionado para clássico, mas mistério permanece no Corinthians

O Corinthians divulgou a lista dos 23 relacionados para a partida contra o São Paulo, quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians, com o meia Rodriguinho, mas seu retorno ao time ainda é incerto.

+ Julgamento de presidente da Gaviões da Fiel é adiado

+ Carille nega problemas com Aguirre e diz que aprendeu com a polêmica

+ Atacante do Corinthians é eleito revelação do Campeonato Potiguar

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O meia corintiano se recupera de contratura muscular na coxa direita e não treinou nos últimos dias. Ele será reavaliado antes da bola rolar e a tendência é que, caso tenha condições, fique no banco de reservas. Quem tem retorno assegurado é Marquinhos Gabriel e Clayson, recuperados de problemas físicos.

Em relação a Rodriguinho, o técnico Fábio Carille disse que vai aguardar para definir se contará com o jogador ou não. "Vamos esperar até o último momento, até pelos desfalques. Esperar para ter as ideias claras. Quem entrar, vai saber o que fazer, mas a engrenagem e o entrosamento faltam quando você perde seis jogadores. Vamos trabalhar para ter o Rodriguinho. Não gosto de esconder time e espero só a questão médica para definir a equipe", explicou.

O Corinthians, porém, continua com desfalques importantes. O meia Jadson segue fora, com dores na coxa direita, e Renê Júnior aprimora o condicionamento físico após machucar a coxa esquerda. O lateral-direito Fagner está com a seleção brasileira, enquanto Balbuena e Romero defendem o Paraguai.

O treinador mantém uma esperança de contar com os selecionáveis para a partida. "Vamos esperar as condições que eles chegam. Aconteceu com o Cássio no ano passado. Mas os jogadores se colocaram à disposição de pelo menos estarem juntos com o time amanhã", comentou o corintiano.

Com a derrota por 1 a 0 no primeiro jogo, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar, ou por um gol e decidir a vaga nos pênaltis. Nesta terça-feira, a equipe iria treinar disputa de penalidades, mas a forte chuva que caiu no CT Joaquim Grava impediu que o trabalho fosse realizado.

Confira abaixo a lista de jogadores relacionados pelo Corinthians:

Goleiros: Cássio e Caíque

Zagueiros: Pedro Henrique, Henrique, Léo Santos e Marllon

Laterais: Mantuan, Sidcley e Juninho Capixaba

Volantes: Ralf, Gabriel, Maycon e Paulo Roberto

Meias: Rodriguinho, Mateus Vital, Danilo e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Clayson, Emerson Sheik, Júnior Dutra, Pedrinho, Lucca e Matheus Matias.