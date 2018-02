Rodriguinho faz 2 e Paysandu bate Ceará O Paysandu derrotou o Ceará por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Mangueirão, em Belém, na abertura da 2ª fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados no 1º tempo pelo meia-atacante Rodriguinho. O jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira (16), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, quando o Paysandu estará classificado para a 3ª fase até com uma derrota por uma diferença de um gol. Rodriguinho abriu o placar aos 4 minutos, completando sem marcação lançamento da esquerda. O Ceará esboçou uma reação, mas aos 38 minutos ainda do 1º tempo, novamente Rodriguinho fechou o marcador: 2 a 0. O principal jogador do Ceará, Camanducaia saiu lesionado aos 35 minutos do 1º tempo, entrando o atacante Lê. No segundo tempo, o Paysandu administrou o placar com as entradas dos jogadores Donizete Amorim, Clodoaldo e Valdenir. O treinador do Ceará, Roberto Fernandes pode ser dispensado hoje, depois de três derrotas consecutivas, sendo duas pelo Campeonato Cearense. Estão cotados para substituí-lo Zé Teodoro e Roberto Davino.