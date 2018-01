Rodriguinho reitera desejo de renovar com Corinthians e já projeta seleção

Maior destaque do Corinthians na temporada, o meia Rodriguinho reitera seu desejo de renovar o contrato com o clube paulista, mesmo com vínculo garantido até o fim do próximo ano. O jogador quer aproveitar a boa exposição no time para ganhar uma oportunidade na seleção brasileira comandada por Tite, ex-técnico do Corinthians.

"Espero renovar meu contrato. Quero fazer parte desse grupo que vai buscar os títulos para o Corinthians. Acho que apenas uma proposta de fora do Brasil seria capaz de me tirar de lá", disse o jogador, em entrevista ao jornal Tribuna do Norte, do Rio Grande do Norte, terra natal do jogador.

Rodriguinho se mostrou motivado para mais uma temporada pelo Corinthians, depois do destaque individual que teve neste ano. "O ano inteiro foi bom. Consegui jogar, consegui me firmar, marcar gols, dar assistências e atingir uma regularidade muito boa", avaliou o meia, que não deixa de lamentar a vaga que escapou na Copa Libertadores.

"Infelizmente não conseguimos atingir o objetivo principal que era a vaga na Libertadores, mas o próximo ano promete e estamos na luta para conseguir um título em 2017 e vamos batalhar bastante para isso", afirmou.

Com a meta de repetir em 2017 a boa performance deste ano, o meio-campista já sonha com uma chance na seleção. "O sonho não pode morrer. Todo jogador de futebol tem que estar com o sonho vivo, até para que aconteça sempre coisas melhores, se aperfeiçoar, se aprimorar, para quem sabe um dia chegar lá. É um sonho, é possível, a gente tem que trabalhar muito para isso, sabendo e respeitando as pessoas que estão lá", declarou.