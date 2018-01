Rodrygo marca no fim e evita derrota do Santos para o Ituano no Pacaembu

O atacante Rodrygo voltou a salvar o Santos no Campeonato Paulista. Com apenas 17 anos, o atacante marcou o gol do empate aos 45 minutos do segundo tempo contra o Ituano, no estádio do Pacaembu, pela quarta rodada, repetindo em parte o roteiro do duelo da última quinta-feira com a Ponte Preta, em Campinas, quando marcou o gol que definiu a virada por 2 a 1.

Assim, impediu que o Ituano voltasse a aprontar com o Santos no Pacaembu. Quatro anos após conquistar o título do Campeonato Paulista no estádio em uma decisão definida nos pênaltis, a equipe de Itu esteve próxima de assegurar a vitória, mas deixou o estádio com um ponto.

O tropeço foi o segundo do Santos como mandante nesta edição do Paulistão, sendo que o outro havia sido na Vila Belmiro, onde perdeu para o Bragantino. Mas como o time ganhou duas vezes fora de casa, contra o Linense e a Ponte Preta, lidera o Grupo D do Paulistão com sete pontos. Já o Ituano, com seis, ocupa a vice-liderança do A.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ TEMPO REAL - Santos 1 x 1 Ituano

+ TABELA - Classificação do Paulistão

O jogo com o Ituano foi o primeiro do Santos no Pacaembu em 2018, com o presidente José Carlos Peres começando a cumprir a promessa de mandar 50% dos jogos do time na capital. Mas a primeira impressão não foi das melhores para seu torcedor paulistano, provocando vaias desde o primeiro tempo, quando a equipe foi dominada pelo Ituano, cometeu muitos erros e poderia até ter sofrido mais de um gol.

Na etapa final, o time esboçou uma reação ao começar bem o segundo tempo, mas parando no goleiro Vagner. Além disso, o time também sofreu com a lesão sofrida por Victor Ferraz, que, com o ombro enfaixado, apenas fez figuração em campo. Mas, na base da superação, arrancou o empate com Rodrygo, que havia entrado durante a etapa final após pedidos da torcida.

O JOGO

Pensando no clássico do próximo domingo com o Palmeiras, no Allianz Parque, Jair Ventura poupou David Braz e Alison, ambos pendurados com dois cartões amarelos, e promoveu a entrada do zagueiro Robson Bambu, além de manter Matheus Jesus no meio-de-campo, pois Renato havia sido poupado do duelo anterior.

E, com essas mudanças, o Santos fez um péssimo início de jogo no Pacaembu. O time foi surpreendido pelo Ituano, que adiantou a marcação e aproveitou os erros cometidos para criar várias chances de gol. Logo aos quatro minutos, Vanderlei fez defesa difícil em chute cara a cara de Guilherme. Depois, uma cobrança de falta de Marcelinho assustou o goleiro.

Perdido em campo, o Santos não conseguia atacar e acabou sendo vazado aos 17 minutos, em jogada que começou com erro de passe de Victor Ferraz. Baralhas chutou de fora da área, a bola desviou em Robson Bambu e entrou no gol: 1 a 0.

A vantagem do Ituano complicou ainda mais a situação do Santos, que passou a cometer erros fáceis, por nervosismo, e ainda viu a torcida vaiar Victor Ferraz a cada toque dele na bola. E a situação poderia ter piorado aos 40 minutos, quando Vanderlei fez difícil defesa em finalização de Marcelinho de fora da área.

Foi a partir daí que o Santos esboçou uma reação e quase empatou o jogo em um chute forte de Copete, aos 44, defendido por Vagner. Só que, na sequência, uma furada de Caju quase provocou o segundo gol do Ituano, em chance perdida por Marcelinho. Foi a 14ª finalização do time visitante na etapa inicial, contra apenas duas do mandante.

+ Rodrygo celebra mais um gol decisivo pelo Santos: 'Fico no banco sonhando'

Era preciso mudar. E foi o que Jair Ventura fez logo no intervalo ao trocar Matheus Jesus e Rodrigão por Jean Mota e Eduardo Sasha. E exatamente em um lance com as duas novidades - cruzamento do meia e cabeceio do atacante - o time chegou com perigo logo aos cinco minutos, forçando Vagner a fazer uma grande defesa. O goleiro do Ituano voltou a ter trabalho aos dez minutos, quando evitou o gol de Vecchio.

Só que após a pressão inicial, o Ituano conseguiu reequilibrar o jogo. E como o Santos se lançava ao ataque, a partida ficou cheia de alternativas. Assim, aos 21 minutos, Guilherme perdeu chance para o Ituano, enquanto no lance seguinte Renato parou em Vagner. Logo depois, aos 24, Vanderlei fez defesa difícil após finalização de Claudinho.

Para tornar a situação do Santos mais dramática, Victor Ferraz lesionou o ombro direito e precisou permanecer em campo, pois o time já tinha feito as três trocas, o que o levou a ter o local enfaixado para não deixar o time com um jogador a menos. Com muito espaço, o Ituano teve duas chances para ampliar o placar com Ronaldo. Ele perdeu ambas e permitiu que o Santos reagisse.

Aos 43 minutos, Jean Mota parou em Vagner. E aos 45, Vecchio levantou a bola na área, a defesa tentou afastar, mas Rodrygo apareceu para cabecear às redes. Depois, aos 49, quase marcou o gol da virada após cruzamento de Eduardo Sasha, mas a arbitragem marcou impedimento. Ainda assim, evitou nova derrota do Santos no Paulistão.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 1 ITUANO

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Robson Bambu e Caju (Rodrygo); Renato, Matheus Jesus (Jean Mota) e Vecchio; Arthur Gomes, Copete e Rodrigão (Eduardo Sasha). Técnico: Jair Ventura.

ITUANO - Vagner; Igor Vinícius, Ricardo Silva, Léo e Raul; Baralhas (Marcos Serrato), Tony e Guilherme; Claudinho (Juninho), Ronaldo e Marcelinho (Giba). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Baralhas, aos 16 minutos do primeiro tempo; Rodrygo, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Copete e Matheus Jesus (Santos); Tony, Claudinho, Marcos Serrato e Juninho (Ituano).

RENDA - R$ 330.440.

PÚBLICO - 11.513 pagantes (13.609 total).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.