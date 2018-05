Rodrygo nega contato e diz ainda não se ver pronto para jogar no Barcelona

Aos 17 anos, Rodrygo é a grande revelação do Santos, já conquistou seu espaço no time titular e começa a despertar a curiosidade e a atenção de clubes do exterior. Rumores, inclusive, já o ligaram ao Barcelona, mas o jovem garante não ter pressa para deixar o País, apontando que ainda nem se vê pronto para atuar em alguns dos gigantes do futebol europeu.

"Hoje ainda não. Falar que vou jogar junto com os caras, não estou preparado, mas venho buscando isso, treino cada dia para que caso chegue essa proposta que vocês tanto falam do Barcelona ou de outros grandes clubes, eu esteja pronto", afirmou Rodrygo em entrevista coletiva na Vila Belmiro em que o clube apresentou um novo patrocinador.

Rodrygo assegurou, no entanto, que atuar em um grande time do Velho Continente é uma meta para a sua carreira. Mas aponta que antes espera se consolidar no Santos e receber chances na seleção brasileira, dando um passo por vez na sua ascensão no futebol.

"É um sonho, venho trabalhando para isso, mas estou focado 100% no Santos. Quero continuar e chegar na seleção pra depois pensar na Europa. É isso que eu almejo para a minha carreira", comentou a revelação santista.

Além disso, Rodrygo assegurou que não recebeu qualquer proposta do exterior, além de ter negado que seu pai tenha viajado ao exterior para iniciar conversações com o Barcelona.

"Meu contato é só na internet, vendo vocês postarem nas redes sociais, mas lá em casa não chegou nada, não", declarou o jogador. "Até os jogadores perguntaram disso no vestiário. Falei: 'vocês viram meu pai essa semana aqui vendo o jogo, como é que ele foi pra Europa'?", concluiu.

Após receber as primeiras chances entre os profissionais no fim de 2017, Rodrygo conquistou seu espaço no Santos nesta temporada, já tendo marcado seis gols em 22 jogos disputados. Após ser poupado na derrota para a Luverdense na quinta-feira, ele volta ao time no domingo, quando a equipe fará clássico com o São Paulo, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.