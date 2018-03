Roger achou a sua expulsão "injusta" Os jogadores do Corinthians e o técnico Geninho tentavam explicar o fracasso desta quarta-feira, contra o River Plate. Antes do jogo, todos pareciam entender o recado de Geninho: manter a calma e atacar o tempo todo. Mas não foi isso que aconteceu. Predominou o nervosismo. ?A juventude do nosso time sentiu a pressão e a responsabilidade de um jogo como esse?, analisou Geninho. ?Só não concordo que a nossa equipe entrou apática. Concordo que erramos muitos passes. O adversário jogou em cima dos nossos erros.? A expulsão do lateral-esquerdo Roger causou grande problema para Geninho, que não conseguiu recompor o setor. ?Tentamos com o Renato pelo lado esquerdo, mas ele sentiu muito. A bola estava sendo rifada, passava da defesa para o ataque direto. Quem pegava a bola tentava jogar sozinho?, disse o técnico do Corinthians. ?A responsabilidade aumentou ainda mais no segundo tempo. O adversário soube aproveitar o fato de estarmos com um homem a menos. Usava muito bem os espaços.? Geninho comparou a presença de Dálessandro, de 22 anos, na equipe do River. ?É um jogador jovem, mas o River é um time mais experiente que o nosso nesse tipo de competição. Além disso, o D?Alessandro tem uma qualidade excepcional e uma maturidade impressionante para alguém da sua idade.? O técnico corintiano fez questão de agradecer a torcida, que empurrou o time nos momentos difíceis. No vestiário, o lateral Roger era um dos que mais sentiram a derrota. Chegou a chorar enquanto dava entrevistas. No jogo, esteve descontrolado. Foi expulso depois de falta feia em cima do meia D?Alessandro. ?O D?Alessandro é um jogador muito rápido. Quando ele tocou na bola eu cheguei com a perna atrasada e o acertei. Na minha opinião foi uma expulsão injusta porque eu não tinha recebido nem o cartão amarelo. Eu acho que o árbitro se equivocou?, defendeu-se o jogador, enquanto dava explicações pela derrota que custou a eliminação na competição sul-americana. Roger não conseguiu conter a emoção, talvez até mesmo por sentir a responsabilidade, já que prejudicou o time ao receber o cartão vermelho ainda no primeiro tempo.