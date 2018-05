Técnico Roger admite atuação ruim do Grêmio na Libertadores O técnico Roger Machado admitiu que o Grêmio teve início frustrante na Copa Libertadores. Em jogo disputado na última madrugada (no horário brasileiro), o time gaúcho perdeu por 2 a 0 para o Toluca, no México, pela primeira rodada do Grupo 6. Após o duelo, o treinador reconheceu que o seu time teve pouca produção ofensiva, perdendo para um adversário que conseguiu impor a sua proposta de jogo, apostando na velocidade dos seus jogadores em contra-ataques.