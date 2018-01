Roger agrada em sua volta ao Flu O meia Roger, que não atuava numa partida oficial havia dois meses, mostrou, em sua reestréia no Fluminense no amistoso sem gols da última quarta-feira, contra o Figueirense, em Florianópolis, que está em boa condição física e deixou otimista o técnico Oswaldo de Oliveira. Roger foi o melhor jogador do Fluminense e mostrou que a torcida tricolor pode confiar em seu potencial. Oswaldo achou válida a realização dos amistosos em Santa Catarina - no primeiro, o Fluminense venceu o Avaí por 1 a 0, mas não aceitou convite do Joinville para realizar outro jogo. A equipe seguirá treinando para a estréia no Campeonato Brasileiro, que tem seu início previsto para o dia 1º de agosto.