Roger ainda é dúvida. Flu espera A presença do meia Roger, do Fluminense, para o jogo contra o Corinthians, sábado, no Pacaembu, ainda é uma incógnita. Ele ainda não se recuperou de um contratura muscular na coxa direita e, segundo o médico Michel Simoni, é dúvida. O craque, destaque do Tricolor neste Campeonato Brasileiro, apenas assistiu à derrota da equipe carioca anteontem para o Atlético-PR, de virada, por 2 a 1. Quem também vai desfalcar o Fluminense é o zagueiro Odvan, expulso depois de cometer falta desleal em Fernandinho, autor do segundo gol da equipe parananese, líder isolada do Brasileiro. O técnico Alexandre Gama vai optar por escalar Laerte ao lado de Antônio Carlos na zaga.