Roger ainda é dúvida no Corinthians O meia Roger está praticamente fora do time do Corinthians, que nesta quarta-feira à noite (20h30) enfrenta o Figueirense, na partida de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. O jogador, que sentiu uma lesão muscular nos treinos do início da semana, ainda não se recuperou plenamente e deverá ser substituído por Rosinei. O substituto natural seria Hugo, mas este também se machucou e está fora. O atacante Bobô, na Seleção brasileira Sub-20, também não joga. Desta forma, a equipe que deve começar a partida de logo mais terá Fábio Costa; Anderson, Betão e Sebá; Edson, Marcelo Mattos, Rosinei (Roger), Carlos Alberto e Gustavo Nery; Jô e Tevez. TORCIDA - O Corinthians virou sucesso de crítica e público. Apontado por muitos como o grande favorito aos títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão, o milionário time da MSI tem levado multidões aos estádios. Exemplo: para o jogo desta quarta-feira contra o Figueirense, no Pacaembu, os ingressos de arquibancada se esgotaram em dois dias. Desde a quinta-feira passada só se encontra bilhete na mão de cambista. Efeitos da MSI. "Saber que os ingressos se esgotaram tão rapidamente serve de incentivo para nós", diz o meia Carlos Alberto. A força da Fiel é mais evidente na Copa do Brasil quando comparada à presença de público das outras torcidas. No total, a média do Corinthians no torneio é de 18.394 pagantes por jogo - quase o dobro do segundo colocado, o Grêmio, que tem levado 9.819 pessoas, em média, por partida. Essa marca corintiana vai subir ainda mais nesta quarta-feira, computando os 34.300 ingressos que foram vendidos antecipadamente. Com esse número, a média do Timão na Copa do Brasil vai pular para 21.575 torcedores por partida. No ano passado, a média total do time no ano foi de 13.549 pessoas por jogo. Ou seja: depois da MSI, houve um acréscimo de 21,5% de público nos estádios. "Bons times atraem grandes torcidas", diz Carlos Alberto. No total, em 23 jogos neste ano, o Corinthians já levou 378.305 pessoas aos estádios. Como mandante, o valor bruto arrecadado pelo Timão é de R$ 3.058.490,00 - sendo R$ 1.719.739,00 líquidos. Curiosamente, apesar do apoio de sua torcida, o Corinthians, com Passarella, tem conquistado melhores resultados fora de casa. "Só perdi o primeiro jogo para o Cianorte porque tinha tido apenas um dia e meio de trabalho. Depois disso, o Corinthians venceu todos os jogos como visitante", constatou o treinador, deixando claro que, mesmo que o Corinthians não goleie o Figueirense, terá totais condições de garantir a vaga no jogo de volta, dia 4, em Florianópolis .