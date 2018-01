Roger ameaça posição de Rogério Ceni A defesa sensacional de Roger aos 47 minutos do segundo tempo, no chute de Renato, criou um problema para Roberto Rojas resolver. O treinador do São Paulo havia prometido antes da partida que se o eterno reserva fosse bem contra o Corinthians, poderia ser mantido no time titular, deixando Rogério Ceni no banco. Foi exatamente o que aconteceu. O goleiro garantiu a vitória por 2 a 1 no clássico deste domingo, no Morumbi. Quando a partida terminou, Rojas mostrava estar em dúvida sobre o que fazer no próximo jogo, sábado, diante do Goiás. "É, eu falei mesmo que o Roger só dependia dele mesmo para ser titular. Não falei apenas para o animá-lo. E ele foi bem. Vou estudar com calma e ver o que será melhor para o São Paulo: se ele continuar jogando ou o Rogério voltar", afirmou o novo técnico do São Paulo. A simples possibilidade de ganhar a posição fazia Roger comemorar. "Eu me sinto no meu melhor momento no futebol. Quando defendi aquele chute fortíssimo, comemorei como um atacante que acaba de marcar um gol. Foi bom demais. Depois mostrei o quanto conta a experiência. Esfriei a partida várias vezes e não tomei sequer cartão amarelo. Eu gostaria de continuar como titular. Não vou dizer se mereço ou não. Isso é com o Rojas." Mas Roger sabe que a liderança de Rogério Ceni é grande demais e sua chance de ser titular é mínima. Os outros jogadores estavam preocupados em desfrutar a importante vitória contra o Corinthians. "Não havia um jogador que não quisesse muito vencer essa partida. Não dava para esconder que a nossa vontade era enorme. Já tínhamos perdido demais para eles", dizia Fábio Simplício. Rojas confirmava a importância da vitória para o futuro do time. E para o dele, que fazia seu primeiro jogo como treinador efetivo do São Paulo. "Esse clássico estava chamando a atenção por tudo o que aconteceu entre os dois clubes nos últimos tempos. Mas não posso deixar o grupo se empolgar com essa vitória. Claro que é bom sentir o retorno da confiança, mas estamos precisando de pontos para subir na tabela do Brasileiro. Ainda não me conformo com os pontos que desperdiçamos diante do Bahia. Precisamos nos recuperar." Para a partida contra o Goiás, Rojas irá decidir se mantém Gustavo Nery no meio-de-campo, na vaga deixada por Ricardinho, que está na seleção brasileira. "Acho que não fui mal contra o Corinthians. Fui melhorando com o passar do tempo. Até ajudei no gol de empate chutando forte para o gol. Mas deixo para o técnico decidir. Eu não falo nada para não ser mal interpretado", declarou o jogador, que antes do jogo reclamou por deixar a zaga. Depois de uma conversa com Rojas, no entanto, acatou a improvisação. A diretoria do São Paulo já busca um substituto para Reinaldo, que fez neste domingo sua penúltima partida pelo clube. Depois do jogo contra o Goiás, o atacante retorna ao Paris Saint-Germain. Embora Rico tenha mostrado bom desempenho no clássico, os dirigente estão tentando convencer França a voltar ao Morumbi. "Nós não podemos oferecer o mesmo que ele ganha na Alemanha. Mas o França sabe que se quiser voltar a ser feliz, deve voltar ao São Paulo. Nossas portas estão abertas. Mas antes ele terá de se desligar do Leverkusen", afirmou o diretor de futebol, Juvenal Juvêncio. Pessoas ligadas a França garantem que o atacante deseja voltar a atuar no São Paulo, mas ele enfrenta a resistência da mulher. Ela acha que vale a pena agüentar mais um ano na reserva, mas ganhando o alto salário: cerca de US$ 100 mil. Só que França não suporta mais o frio nem acompanhar as partidas da tribuna, como um mero torcedor. Essa é a grande esperança do São Paulo. Falando em futuro, houve uma reaproximação de Cafu com o clube. O fato de o São Paulo ter doado as camisas do clássico deste domingo para a fundação beneficente do jogador acabou sendo uma ótima desculpa para ele encerrar a carreira no clube que o lançou. Antes, porém, o capitão do penta cumprirá seu novo contrato com o Milan.