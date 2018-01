Após 5 a 0, Roger aponta goleada 'atípica' no Gre-Nal

O técnico Roger Machado não escondeu a alegria pela vitória do Grêmio por 5 a 0 sobre o Internacional, domingo, em casa, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas classificou a goleada como um "jogo atípico", destacando que o triunfo expressivo é um marco na sua carreira.

"Vencer o clássico marca como jogador e treinador. Venci como interino e hoje, vencendo com o placar que foi, da forma que construímos em vitória, fico feliz. Mas sei que foi um jogo atípico", afirmou Roger, que já foi jogador, auxiliar, treinador interino e agora é o técnico do Grêmio.

A goleada sobre o rival encerrou uma sequência ruim do Grêmio no Brasileirão, com três jogos sem vitórias. Por isso, Roger destacou que a goleada sobre o Inter mostra que o time está no rumo certo e aumenta a confiança do elenco para a sequência da competição.

"Era importante voltar a vencer. Nas últimas rodadas tínhamos oscilado. Não caímos de produção, mas os resultados não vieram. Saímos do G4 e era importante voltar a ao grupo da frente. Vencer o clássico gera uma onda de otimismo e dá confiança. O time atuou bem coletivamente, as individualidades apareceram. Isso confirma o rumo correto das coisas", disse.

Com a vitória, o Grêmio ascendeu para o terceiro lugar no Brasileirão, com 30 pontos. O próximo compromisso do time será nesta quinta-feira, quando vai encarar o líder Atlético-MG, pela 18ª rodada, no Mineirão.