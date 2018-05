Roger aponta postura ofensiva como segredo para Palmeiras ser o melhor visitante

O Palmeiras soma de três vitórias seguidas fora de casa. Após bater Alianza Lima ( Copa Libertadores) e Atlético-PR ( Campeonato Brasileiro), superou na quarta-feira o América-MG, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe é a melhor visitante do futebol brasileiro nesta temporada: em 15 jogos fora de casa, o time soma 12 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Para o técnico Roger Machado, o segredo está na postura ofensiva da equipe, que já soma oito jogos de invencibilidade. "Nosso rendimento fora de casa é muito bom em função da postura (de ataque) com que temos encarado os nossos adversários. Dentro de casa, pegamos sistemas defensivos muito bem posicionados que nos impedem, às vezes, de criar tantas jogadas. Mesmo com nossos jogadores de qualidade, às vezes não conseguimos criar em casa. É um bom índice fora de casa", afirmou o treinador no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O jogo de volta pela Copa do Brasil está marcado para o dia 23. O Palmeiras joga pelo empate para passar às quartas de final. O América-MG precisa vencer ao menos por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Na Copa do Brasil deste ano, o gol fora de casa não vale como critério de desempate.

No domingo, o Palmeiras enfrenta o Corinthians, em Itaquera, pelo Brasileirão. O rival foi o responsável pela única derrota do time alviverde no ano como visitante.