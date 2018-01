Roger assume missão de substituir Ceni Mais do que treinar, Roger teve a preocupação de se preparar psicologicamente para assumir a missão de substituir Rogério Ceni no gol do São Paulo, que enfrenta o Bahia, domingo, às 18 horas, no Morumbi. Não que o jogo represente alguma novidade, seja motivo para pressão, mas a0 chance de atuar chega num momento delicado de sua vida. Problemas de depressão da mulher, Daniele, tomaram boa parte de seu tempo e de sua concentração nas últimas semanas e mexeram com sua cabeça. O goleiro garante, porém, que está bem. Conta com o apoio dos familiares e dos amigos. Os sogros estão fazendo companhia para Daniele enquanto treina e fica concentrado. "Goleiro precisa de muita concentração, mas estou bem, minha mulher está melhor." Sempre que exigido neste ano, o atleta teve bom desempenho. Nunca viu, porém, uma porta para entrar na equipe titular, nem mesmo quando teve boa seqüência de jogos. Rogério é soberano desde meados dos anos 90. Em março, teve ótima atuação contra Figueirense e Criciúma. Mas, assim que o titular se recuperou de contusão, Roger voltou para o banco. "Posso fazer chover, que nunca serei titular", disse, na época, aborrecido com a situação. Oswaldo de Oliveira, na ocasião técnico do São Paulo, não gostou de suas declarações. Agora, com a troca no comando da equipe, Roger renova suas esperanças. "A mudança de treinador pode abrir uma porta", declarou. Além de jogar contra o Bahia, o goleiro vai enfrentar o Corinthians, no próximo fim de semana. E, mesmo que não se firme como titular agora, pode sonhar com a camisa 1 num futuro não tão distante. O contrato de Rogério vence na metade de 2004 e é possível que ele não permaneça no Morumbi.