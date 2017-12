Roger Carvalho chega ao Palmeiras e diz estar 100% fisicamente

Quando o nome do zagueiro Roger Carvalho foi anunciado como reforço do Palmeiras, muitos torcedores mostraram desconfiança pela questão física do jogador, que ficou marcado no futebol paulista por uma passagem apagada pelo São Paulo, entre 2013 e 2014. Entretanto, ele garante que isso é passado e que o palmeirense verá um jogador bem diferente em campo, pronto para brilhar.

"Tive problemas físicos, cheguei ao São Paulo machucado e tive que fazer uma recuperação longa, por isso não joguei. Agora, estou 100% e tive uma experiência boa no Botafogo. Estou pronto para vestir a camisa do Palmeiras", disse o defensor, que assinou contrato de um ano.

No ano passado, Roger Carvalho fez boa Série B pelo Botafogo, embora também tenha sofrido uma lesão que o deixou de fora por algumas partidas. No Palmeiras, o jogador de 29 anos espera recuperar o tempo perdido e prevê um grande confronto contra os outros defensores da equipe por uma vaga entre os titulares.

"O que vai sobressair é a camisa do Palmeiras. Opção do treinador é detalhe, e o mais importante é o Palmeiras estar vencendo. Essa disputa vai ser bacana", projetou o jogador, que ficará com a camisa 13.

O zagueiro ainda contou que chegou a ter outras propostas, mas não pensou duas vezes quando o Palmeiras se mostrou interessado. "Tive outras propostas, mas como surgiu o Palmeiras, não tem nem o que pensar. Pelo ano, pela camisa e por ser o maior vencedor de competições nacionais. É um clube gigante e quis fazer este ano que, se Deus quiser, vai ser inesquecível", comentou.

Roger Carvalho começou no Iraty e passou também pelo Rio Branco, Olivais, Moscavide-POR, Guarani, Figueirense, Genoa-ITA, Bologna-ITA, São Paulo, Vitória e Botafogo. No São Paulo, ele chegou em agosto de 2013 para se recuperar de uma lesão na coxa direita. Após dois jogos, deixou o clube e se transferiu para o Vitória.