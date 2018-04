Roger Carvalho se diz ansioso por primeiro jogo no São Paulo

SÃO PAULO - Uma das maiores apostas do São Paulo para a temporada, o zagueiro Roger Carvalho finalmente vai poder estrear após passar sete meses em recuperação de uma lesão na coxa direita quando ainda defendia o Bologna, no futebol italiano. Recuperado e no mesmo estágio físico dos demais, ele agora quer comprovar que a expectativa valeu a pena.

A chegada do zagueiro é o desfecho feliz de uma história que se iniciou em 2011, quando ele se destacou no Figueirense e despertou o interesse do São Paulo, que só não fechou negócio porque o Genoa apareceu de última hora e acabou ficando com ele. O presidente Juvenal Juvêncio é fã do seu futebol e não poupa elogios.

"É um relacionamento antigo, desde o tempo do Figueirense. Era para eu ter vindo antes, mas surgiram uns imprevistos. Mas agora chegamos a um acordo. Fico feliz pelo presidente falar bem de mim e isso me motiva mais", afirmou.

Roger tem contrato até maio e, em tese, teria um curto período para apresentar seu trabalho. Mas o empresário do atleta, Eduardo Uram, tem um acordo com o clube para prorrogar o vínculo por pelo menos até o fim do ano. Por isso, sua única preocupação é controlar a ansiedade em voltar a jogar.

"A ansiedade é o mais difícil, mas a partir do momento que você tem uma lesão séria, precisa deixar de lado. Só pensei em tratar e me recuperar o mais rápido, agora a ansiedade é reestrear porque, para o jogador, ficar fora é muito difícil. Voltar e ter a chance de fazer o que gosto, que é jogar futebol, é muito bom."