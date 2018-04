Roger causa mal-estar no Fluminense O meia Roger provocou um mal-estar no Fluminense, ao afirmar que o time não consegue atuar bem quando ele está fora da equipe. Após a vitória sobre o Internacional, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador disse que a equipe precisa aprender a jogar sem a sua presença. "Sempre que não estou em campo, o time atua mal", avaliou Roger. "O Fluminense precisa aprender a jogar sem mim ou torcer para que eu não fique mais fora do time até o fim do Brasileiro." Nesta quinta-feira os jogadores tiveram folga. Apenas os reservas se exercitaram nas Laranjeiras, mas o técnico Alexandre Gama já começou a solucionar o problema dos desfalques do time para o confronto contra o Vitória, na próxima semana. Os principais problemas de Alexandre Gama são o atacante Edmundo e o meia Juca, que vão cumprir suspensão automática. A esperança do treinador é que Romário possa atuar contra o Vitória, reforçando o ataque. E, para o meio-de-campo, a opção é Thiago.