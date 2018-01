Roger celebra 'ápice' da carreira em apresentação no Inter: 'Melhor escolha'

O atacante Roger demonstrou muito entusiasmo em sua apresentação no Internacional nesta quarta-feira. Ex-jogador do Botafogo e recém-recuperado de um tumor no rim, ele garantiu viver o ápice de sua carreira e assegurou ter escolhido o melhor time possível ao acertar a sua transferência ao futebol gaúcho.

Antes de fechar com o Internacional, Roger chegou a ser sondado por outros clubes, como o Corinthians. "É o ápice da minha carreira. Dois anos atrás pensei em parar (de jogar). As coisas não estavam se encaixando. Depois minha carreira voltou a decolar, os gols voltaram a sair. A experiência também tem feito a diferença. Estou muito feliz. Não tenho dúvida que foi a melhor escolha que fiz, esta de defender esta camisa, este time pelos próximos dois anos", comentou o centroavante de 32 anos.

Sobre a difícil concorrência no ataque, Roger enalteceu o seu "adversário" na briga pela posição, Leandro Damião. "Chego tranquilo para disputar posição. Sei que hoje o Leandro Damião é o titular, tem uma história linda no clube. É um artilheiro, tem o carisma de todo mundo. Eu venho para ajudar, para trazer mais experiência. Claro, todos querem ser titulares. Todos os jogadores vão buscar a titularidade, e eu não sou diferente, mas sempre respeitando quem está aqui, quem trouxe o Inter de volta à Série A, quem reconstruiu o Inter ate aqui."

Roger também elogiou o potencial do elenco e projetou que o Inter fará uma grande temporada. "Estamos montando um grupo maravilhoso, com jogadores com fome, com desejo de conquistar, de avançar, de fazer história. Isto faz toda a diferença. Este é o caminho. Estamos aqui para trazer experiência, força. Acredito que estamos no caminho certo, montando um grupo com jovens, com experientes, com um treinador com fome. Vai ser um grande ano", assegurou.

Outro jogador apresentado nesta quarta-feira foi o lateral-direito Ruan, jogador de 22 anos que defendeu o Boa na última temporada. Feliz com a oportunidade, ele prometeu não decepcionar no Inter.

"A expectativa é das melhores. Todo jogador sonha em chegar a um grande clube, e hoje estou aqui, vestindo esta camisa de muita tradição. Pretendo honrá-la ao máximo", avisou. "Sei ir bem na frente, chegar ao fundo com velocidade. Tenho força, marcação. Venho adquirindo isto a partir do trabalho."