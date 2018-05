Roger celebra 'primeiro tempo brilhante' do Palmeiras e aproximação dos líderes

O Palmeiras recebeu o Bahia no último sábado e resolveu o confronto no primeiro tempo. Com três gols nos 45 minutos iniciais, a equipe paulista garantiu o triunfo por 3 a 0 sobre o adversário, pelo Campeonato Brasileiro. A atuação na etapa inicial deixou o técnico Roger Machado extremamente satisfeito.

"Tivemos um primeiro tempo brilhante, de atuação coletiva muito alta. Ter aberto o placar logo cedo fez o nosso adversário ter de sair do campo de defesa, e nós, a partir deste momento, tivemos mais espaço para jogar. Mesmo com um primeiro tempo de alto nível, não foi fácil. O Bahia tem um ataque rápido e veloz. No segundo tempo, nós controlamos mais, mas chegamos algumas vezes também", declarou.

Se a atuação agradou, o resultado foi importante para manter o Palmeiras próximo aos líderes. A equipe subiu para 11 pontos, na terceira colocação, dois pontos atrás do Atlético-MG, que está na ponta provisoriamente - o Corinthians atua neste domingo e pode ultrapassá-lo. "Importante vencer e ter esses três pontos para não deixar aqueles que estão à frente se distanciarem", considerou.

Um dos destaques do confronto foi o atacante Miguel Borja, autor de um gol e uma assistência. Agora, no entanto, o Palmeiras terá que lidar com sua ausência, uma vez que o jogador se apresentará à seleção colombiana para a disputa da Copa do Mundo.

"Borja vai se apresentar para a seleção do seu país, desejamos sorte e estamos esperando o seu retorno. Que ele faça uma grande viagem e uma grande Copa do Mundo. Aqui vamos encontrar peças de reposição, como Deyverson, Willian e Papagaio, que já jogou conosco no profissional, para suprir a sua ausência", comentou Roger.