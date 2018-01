Roger chega e diz estar pronto A tradicional sirene tocou nesta sexta-feira à tarde no Parque São Jorge. Cercado de muita expectativa, o meia Roger foi apresentado pela diretoria do Corinthians como o mais novo reforço do time para a temporada 2005. Vindo do Benfica, de Portugal, o jogador garantiu que só aceitou voltar para o Brasil para jogar numa equipe de São Paulo, - um futebol, segundo ele, mais organizado. Sobre a expectativa de jogar no Corinthians, Roger foi diplomático. "Estou muito feliz por jogar aqui, talvez o clube mais importante do Brasil", disse ele. Num segundo momento, voltou a fazer uma variação sobre o mesmo tema. "Estou muito feliz por vestir esta camisa, talvez a mais importante do Brasil", acrescentou. Roger diz não temer o fato de estar entrando para uma equipe que num futuro próximo poderá estar recheada de estrelas. Ao ser questionado se havia algum tipo de comparação entre a situação atual e a que viveu no Fluminense - que reuniu no mesmo time Roger, Edmundo, Romário e Ramón - o jogador foi categórico. "Na época eu era o mais jovem (tinha 25 anos) de todos. Hoje, apesar de o Corinthians estar cheio de estrelas, eu sou mais velho (está com 27). Eu sou um senhor de idade perto deles", brincou. Apesar de não jogar já há dois meses, o meia disse que vem treinando regularmente e, se o técnico Tite quiser, poderá até jogar no clássico de domingo, contra o São Paulo.