Roger confirma Grêmio com Tiago, Bressan, Maxi e Bobô titulares

Repleto de desfalques, o técnico Roger Machado preferiu não inventar e escalou o Grêmio sem maiores surpresas para enfrentar o Figueirense nesta quinta-feira, em Florianópolis, pelo Brasileirão. Tiago, Bressan, Maxi Rodríguez e Bobô treinaram entre os titulares nesta quarta e estão confirmados para o confronto.

Os quatro atletas terão oportunidade graças aos muitos problemas enfrentados por Roger. No gol, o Marcelo Grohe é o desfalque por servir a seleção brasileira. Também na seleção, mas a olímpica, está Luan. Erazo é outro que serve seu país, o Equador. Já Douglas está suspenso.

Havia a expectativa sobre os substitutos destes jogadores, principalmente no ataque, já que Bobô tem características bem diferentes às de Luan. "O Bobô joga mais próximo da área, tem a capacidade de ocupar espaços e permitir criar e organizar as ações ofensivas, com gente perto da bola e o Bobô inserido. O que pedi é que ele não fique prendendo um zagueiro para facilitar, mas para que flutue no campo. Ele tem técnica para fazer isso", minimizou Roger.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com tantas mudanças, o Grêmio vai a campo nesta quinta-feira com: Tiago; Galhardo, Bressan, Pedro Geromel e Marcelo Oliveira; Edinho, Walace, Maxi Rodríguez, Giuliano e Fernandinho; Bobô.

Na atividade desta quarta, Ramiro, em recuperação de cirurgia no joelho desde abril, treinou com bola pela primeira vez. Roger também divulgou a lista de relacionados e a novidade ficou por conta do volante Kaio, de 20 anos, que integra o elenco principal pela primeira vez. Cada vez mais desprestigiado, Braian Rodríguez sequer vai para o banco.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO GRÊMIO

Goleiros - Tiago e Bruno Grassi

Zagueiros - Pedro Geromel, Bressan e Rafael Thyere

Laterais - Galhardo, Marcelo Oliveira, Lucas Ramon e Marcelo Hermes

Volantes - Edinho, Walace, Kaio e Moisés

Meias - Giuliano, Maxi Rodríguez e William Schuster

Atacantes - Fernandinho, Pedro Rocha, Everton, Vitinho e Bobô