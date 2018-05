Roger confirma Thiago Santos contra o Corinthians

O Palmeiras não poderá contar com Felipe Melo para o clássico do próximo domingo, contra o Corinthians, na Arena de Itaquera. O volante levou o terceiro cartão amarelo no início do confronto contra o Atlético-PR, após um desentendimento com Thiago Carleto. O substituto? Roger Machado não esperou os treinamentos da semana para confirmar a escalação de Thiago Santos.

"O Thiago Santos fez um jogo fenomenal contra o Alianza Lima e vai substituir muito bem o Felipe".

Roger ainda tem outro problema no meio-campo. Moisés deixou o jogo contra o Atlético-PR com apenas sete minutos e fará exames ao longo da semana para saber a gravidade da lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda.

"Falei rapidamente com ele, ele sentiu algo, mas a gente tem que esperar o exame".

Sobre a opção de deixar Lucas Lima (que entrou no lugar de Moisés) e Borja no banco, o treinador disse tratar-se de uma opção tática diante das características que o adversário que o Palmeiras enfrentaria.

"Nesse momento foi pela estratégia do jogo. Ter uma mobilidade ali, usar o Moisés ora como referência, ora por trás do Willian. No primeiro momento, tanto a ausência do Lucas quanto a do Miguel foram por estratégia da partida"