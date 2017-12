Roger critica as regalias no Fluminense O ambiente no Fluminense voltou a ficar conturbado. Dessa vez, por causa do meia Roger . Após o treino desta terça-feira, ele criticou os privilégios de alguns atletas do elenco, mas não quis citar nomes. O recado, pelo visto, foi dado ao atacante Romário. "Coisas erradas têm, sim. Mas não sou eu que tem de citar", afirmou o jogador, cobrando uma postura mais radical do técnico Ricardo Gomes. Para tentar acabar com as regalias, o Fluminense adotará uma norma de disciplinas para todos os atletas. Mas, segundo o gerente de futebol do clube, Paulo Angione, isso é uma coisa normal. "Apenas buscará mais responsabilidade e pedirá para respeitar o outro, mas não tem regra radical", afirmou o dirigente.