Roger, da Ponte, promete mais gols O artilheiro da Ponte Preta, Roger, promete ter paciência para um provável desfecho da negociação entre as diretorias da Ponte Preta e do São Paulo, o que pode acontecer a qualquer momento. Mas enquanto nada é definido, ele garante que fará o que melhor conhece: jogador futebol e marcar mais gols. Ele já é o goleador da temporada, com 12 gols, nove pelo Campeonato Paulista e três pelo Brasileiro. Os dirigentes ponte-pretanos aguardam por uma proposta oficial, principalmente depois que o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêia, confirmou que o atacante está incluído na lista de reforços. "Nós temos uma lista de reforços para a temporada e o Roger, realmente, faz parte dela. Mas esperamos o momento oportuno para viabilizar uma eventual negociação", explicou o dirigente. O atacante está escalado para enfrentar o Fortaleza, sábado à tarde, na capital cearense. O zagueiro Luís Carlos vai substituir Galeano, suspenso com três cartões amarelos. A Ponte, com sete pontos, é a quarta colocada na tabela. Os titulares treinaram f isicamente em dois períodos nesta terça-feira. Um time formado por reservas realizou à tarde um jogo-treino contra o Bragantino, em Bragança Paulista, perdendo por 1 a 0.