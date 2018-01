Roger, de muletas, diz realizar sonho Um sujeito de muletas e com a camisa do Corinthians era tão badalado quanto os atletas em campo. Ao chegar na tribuna, deu autógrafos, tirou fotos. No fim do jogo, já no gramado, foi ovacionado e explica porque não comemorou mais o título. "Se estivesse recuperado, estaria sambando, mas não posso", disse o meia Roger, submetido há pouco mais de um mês a uma cirurgia no tornozelo direito. "Esperei 27 anos por este momento. Sonhava em ser campeão brasileiro", declarou o jogador, apontado como um dos melhores jogadores da competição. "Tive meu nome gritado mesmo sem estar jogando, vou ser eternamente grato a esse incentivo que me deram."