Roger deixa de cobrar pênaltis no Flu O meia Roger avisou nesta quinta-feira que não cobrará mais pênaltis nos próximos jogos do Fluminense. O jogador perdeu duas penalidades nas duas últimas partidas da equipe, contra o São Paulo, pelo Torneio Rio-São Paulo, e contra o Sampaio Correa, pela Copa do Brasil. Em ambos os confrontos, o time carioca perdeu por apenas um gol de diferença. Com isso, o novo cobrador do Fluminense passa a ser o lateral-esquerdo Paulo César. "Não vou deixar de cobrar pênaltis na minha carreira, mas por enquanto vou dar um tempo. Prefiro intensificar os treinos", revelou Roger. O técnico Oswaldo de Oliveira acha que o cansaço foi o responsável pelas últimas derrotas do Fluminense. Ele culpou os excessos de jogos neste ano, já que a equipe está participando de três competições: o Campeonato Carioca, o Torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil. "Os jogadores precisam de descanso. Ninguém precisa de castigo, e sim de carinho", disse o treinador.