Roger deixa hospital otimista O meia Roger, do Corinthians, deixou o hospital São Luiz, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, três dias depois de ter sido submetido a uma cirurgia para reconstituição dos ligamentos e de uma fratura no tornozelo direito, contusões ocorridas no jogo de domingo contra o Vasco. Apesar de abatido pela contusão, o jogador se disse otimista quanto a recuperação. Vestindo uma camiseta onde se lia ?Volto Logo?, o jogador deixou a clínica com a perna imobilizada, de muletas e a previsão é de fique dois meses afastado. Roger revelou que a dor de ficar fora do time na reta final do Campeonato Brasileiro é muito maior que a fratura, mas garantiu que vai estar no Parque São Jorge regularmente ?para dar apoio aos companheiros?. Clayton de Souza/AERoger deixa hospital otimista. O meia disse concordar com o argentino Carlitos Tevez, segundo o qual o desgaste dos jogadores nesta reta final de campeonato deve ser compensado com muita determinação. "O Carlito está certo. O time vem desgastado pelo excesso de jogos, mas agora o aspecto emocional vai ser muito importante. Jogar com o coração vai ser fundamental para o time", disse Roger. Roger deverá permanecer em repouso absoluto até a próxima segunda-feira. A partir daí, ele fará a chamada ?fisioterapia estática? - quando retira a tala por alguns minutos para breves exercícios. A fisioterapia propriamente dita, com sessões de bicicleta, só deverão acontecer em um mês. A CONTUSÃO - Roger sofreu uma falta de Amaral, aos 24 minutos do primeiro tempo. A fratura, no entanto, não foi conseqüência da pancada. Ao receber a falta por trás, o jogador do Corinthians teve o pé direito preso na grama. Esta é a terceira contusão grave no elenco do Corinthians nesta temporada. Em setembro, o volante Mascherano, sofreu uma fratura no pé direito; foi operado e também só volta no ano que vem. Pouco depois, Jô sofreu também uma fratura no tornozelo e a exemplo do colegas, também teve de ser submetido a cirurgia. TIME - O técnico do Corinthians, Antônio Lopes, ainda não definiu o susbtituito de Roger para o restante do campeonato. Hugo - canhoto como Roger - e Carlos Alberto, lutam pela vaga. Nesta quarta-feira o Alvinegro enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte e uma vitória está sendo considerada fundamental na luta da equipe pelo título nacional.