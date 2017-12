Roger desfalca Flu mais uma vez O meia Roger, debilitado por causa de uma forte gripe, vai desfalcar o Fluminense no confronto contra o Cruzeiro, sábado, no Mineirão. Ele deu ontem uma leve corrida em volta do campo, por 15 minutos, mas ainda não se sente em condições físicas ideais para atuar. O técnico Alexandre Gama optou por lançar Juca na vaga do craque tricolor, que aparente também estar desmotivado com a campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Juca atuará mais adiantado, com a responsabilidade de auxiliar Ramon na criação de jogadas. "Sempre estou disposto a ajudar a equipe. Motivação nunca me faltou. Quero permanecer no clube na próxima temporada", declarou Juca. No coletivo desta quinta-feira, realizado na Escola de Educação Física do exército, na Urca, zona sul, os titulares derrotaram os reservas por 4 a 0, com gols de Alessandro, Ramon, Rodrigo Tiuí e Juca.