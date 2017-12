Roger desfalca Fluminense no domingo O meia Roger está fora do confronto contra o Atlético-PR, domingo, no Maracanã. Ele sofreu uma contratura na coxa direita e está pessimista em atuar no jogo contra o time paranaense, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O craque tricolor vai ser substituído por Alan, revelado nas categorias de base do clube. No treino desta sexta-feira, nas Laranjeiras, os titulares, desfalcados de Roger, derrotaram os reservas por 1 a 0. O técnico Alexandre Gama ficou satisfeito com a marcação e a rápida saída de bola da equipe titular. "Eles têm que entrar em campo com força e atitude", declarou o treinador tricolor, que optou por escalar Odvan ao lado de Antônio Carlos na zaga. Com isso, Laerte está barrado e provavelmente vai ser dispensado no fim da temporada.