Roger deve desfalcar Ponte na estréia A semana toda o atacante Roger, da Ponte Preta, andou pelos corredores do Majestoso alardeando que pretendia deixar o clube e que seus procuradores tinham, pelo menos, duas propostas. Por coincidência ele sentiu dores no joelho direito e já está praticamente vetado para a estréia do time campineiro contra o Atlético-PR, em Curitiba, domingo, na abertura do Campeonato Brasileiro. Roger, artilheiro do time no paulistão com nove gols, não participou dos treinos desta quinta-feira e deve ser substituído por Kahê. O técnico Vadão, porém, confirmou a disposição de manter o esquema 4-5-1 utilizado nos últimos dois jogos do Campeonato P aulista, contra São Paulo e Santo André. Por outro lado, a diretoria continua atrás de reforços, que podem ser anunciados no começo da próxima semana. Alguns jogadores estão deixando o clube, como os veteranos meias Romeu e Lindomar, além do atacante Romualdo. O lateral direito Luciano Baiano t ambém não chegou num acordo para renovar contrato.