Roger disse que fez falta ao Fluminense Destaque da equipe e referência para os atletas mais jovens do Fluminense, o meia Roger frisou nesta segunda-feira que "realmente" fez falta ao time no empate com o Criciúma, por 1 a 1, sábado, no Maracanã. Para ele, o time tricolor sentiu a ausência de "alguém" que prenda a bola nos momentos finais da partida. "O time se portou bem, mas faltou um pouco de experiência para segurar a bola. Isso mostra também que os garotos querem vencer e jogar bem. Mas têm horas que é melhor segurar o ímpeto e vencer. Isso acontece." Em seguida, o atleta procurou orientar as jovens revelações das Laranjeiras, evitando culpá-los pelo empate, que poderia melhorar a situação do Fluminense na tabela de classificação do Nacional. Melhor time do Rio, o Tricolor ocupa a 11ª posição, com 13 pontos conquistados em oito partidas. "Temos de ter jogadores que pegam a bola e não a percam. É importante para que eles aprendam situações de jogo em um campeonato tão difícil.?