Roger diz que exagerou no desabafo Destaque do Fluminense, o meia Roger se retratou hoje publicamente por ter criticado o atacante Alessandro após a derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1, no domingo. Na ocasião, o craque culpou o colega pelo segundo gol do time mineiro, marcado pelo volante Zé Luís. Mais calmo, Roger reconheceu ter exagerado no desabafo e frisou estar arrependido. "Queria muito ter vencido o Atlético e fiquei transtornado com o gol que levamos quase no fim do jogo. O Alessandro, coitado, acabou pagando a conta. Exagerei nas críticas e vou procurá-lo assim que nos encontrarmos no Fluminense para me explicar", afirmou Roger, ciente de que sua declaração causou mal-estar entre os jogadores do elenco tricolor. "Sou humano e também cometo erros. Mas se tem uma coisa positiva que a idade me trouxe é saber reconhecer minhas falhas", declarou. Para o clássico com o Botafogo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, não poderá contar com os volantes Marcão e Juca, que vão cumprir suspensão automática. Elogiado pelo treinador durante os treinos da semana passada, o meia Arouca, jovem revelação das Laranjeiras, pode ser escolhido para reforçar o setor de meio-de-campo da equipe carioca. O zagueiro Antônio Carlos, que completa 21 anos amanhã, não atuou na derrota para o Atlético-MG, mas afirmou que quer permanecer como titular do Fluminense, apesar de reconhecer as qualidades dos companheiros de equipe.