Roger é a dúvida do Flu em Criciúma A preocupação com o Criciúma, adversário deste sábado do Fluminense, às 18 horas, no Estádio Heriberto Hulse, ficou em segundo plano. A atenção de dirigentes, comissão técnica e atletas está voltada para a recuperação do meia Roger, vítima de uma conjuntivite. O atleta não treinou nesta sexta-feira pela manhã e era tido como desfalque por todos nas Laranjeiras, sede do clube. À tarde, porém, ligou para o médico do Fluminense, Michel Simoni, e decidiu viajar com o grupo. Ele vai ser reavaliado horas antes do confronto. Ele ficará isolado no hotel e terá de usar óculos escuros para evitar a contaminação dos demais atletas. Caso seja vetado, o volante Juca é o mais cotado para compor o meio-de-campo. A importância de Roger para a equipe é medida pelas palavras do técnico Alexandre Gama. Para ele, o atleta é o principal responsável pela ascensão do Fluminense no segundo turno do Brasileiro. "O Roger faz muita falta para a equipe. Ele é criativo e dá ótimos passes para os companheiros. Mas, se ele não puder jogar, já tenho alternativas", declarou Gama, preocupado em não dar dicas para o adversário. O meia Ramon foi poupado do treino deste sábado por cansaço muscular, mas não é dúvida. O treinador confirmou que o ataque tricolor será formado por Alex e Edmundo. Rodrigo Tiuí deve entrar no segundo tempo provavelmente no lugar de Alex. A necessidade de manter a regularidade no Brasileiro foi um dos temas da conversa de Gama com os jogadores. O Fluminense ocupa a 10ª posição na tabela de classificação, com 45 pontos em 30 jogos, e precisa da seqüência de triunfos para encostar nos líderes. Para tanto, o treinador alertou a zaga tricolor para a jogada aérea do Criciúma, explorada em excesso devido à dimensão do campo. "Por isso treinei bastante a parte física e tática dos atletas, além das bolas altas", contou Gama.