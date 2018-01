Roger e Gustavo treinam normalmente O lateral-esquerdo Gustavo Nery e o meia Roger já se recuperaram, treinaram normalmente nesta quinta-feira e devem estar em campo pelo Corinthians no jogo de domingo, contra o Botafogo, no Rio. O técnico Daniel Passarella ficou de definir a equipe no treino desta manhã no Parque São Jorge. Nesta quinta, testou novamente Jô ao lado do argentino Tevez no ataque. Gil e Bobô treinaram no time reserva. Roger deve entrar no lugar de Rosinei, que sentiu uma fisgada na perna direita e pode nem ficar no banco de reservas. Já Gustavo Nery volta na vaga que foi ocupada por Coelho no empate por 2 a 2 com o Juventude, domingo passado, no Pacaembu. Os dois únicos desfalques contra o Botafogo serão o volante Fabrício e o meia Hugo. O primeiro está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, após ter tido uma tendinite no joelho direito, operado no ano passado. Já o segundo se recupera de um estiramento na perna direita. Fabrício deve voltar em três semanas. Hugo retorna antes: a expectativa é de que treine semana que vem.