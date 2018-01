Roger e Ney: desfalques do Corinthians O Corinthians deverá ter dois desfalques para a partida contra o Juventude, neste domingo, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro 2005. O lateral Gustavo Nery- substituído no intervalo do jogo de quarta-feira, contra o Figueirense pela Copa do Brasil - ainda não se recuperou de uma lesão muscular e deve ficar de fora. Edson deverá, mais uma vez, ser deslocado para o setor. O outro desfalque é o meia Roger. O jogador - que já não jogou na quarta-feira - deverá ficar mais um jogo de fora. ?É preciso ser inteligente. Este será apenas o primeiro de 43 jogos do campeonato. É melhor a gente se poupar agora, para não agravar a contusão e ficar com um problema maior?, explicou o jogador. O meia deverá ser substituído por Rosinei. O treinador tem ainda uma dúvida no ataque: ainda não se decidiu se vai jogar com Gil ou Jô ao lado de Tevez. A equipe do Corinthians deve jogar com Fábio Costa; Anderson, Betão e Sebá; Coelho, Marcelo Mattos, Rosinei, Carlos Alberto, Rosinei e Edson; Gil (Jô) e Tevez. Corinthians x Juventude está marcado para este domingo, às 16 horas, no Pacaembu.