Roger e Ramon voltam a treinar Após recuperarem-se de contusões, os meias Roger e Ramon voltaram a treinar nesta segunda-feira, mas o técnico do Fluminense, Alexandre Gama, não quis confirmar o retorno dos jogadores ao time titular na partida contra o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador alegou que o mistério é para não desestimular os atletas que disputam uma vaga no meio-de-campo do time. "Fiquei contente com a volta deles aos treinos, mas quero esperar e ver as reais condições em que se encontram", afirmou Gama. "Ainda estamos no início da semana e seria prematuro informar quem vai jogar. E também não quero deixar ninguém desmotivado." O empate contra o Corinthians, quando o Fluminense atuou sem sete titulares, foi considerado um bom resultado por Gama. Agora, o treinador quer uma vitória contra os catarinenses para assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana em 2005. O Tricolor está em 10º na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, um a menos que a Ponte Preta, que até o momento está assegurando a última vaga para a competição continental.