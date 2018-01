Roger é recebido com festa no Flu Recebido por centenas de torcedores na Laranjeiras, o meia Roger, principal contratação do Fluminense para o Campeonato Brasileiro, se apresentou hoje à tarde na sede do clube, nas Laranjeiras. Vendido para o Benfica no ano passado, ele teve seu passe emprestado ao Fluminense pelo clube português e ficará por um ano no Rio. O Tricolor não gastou nada com o negócio, mas terá de pagar um alto salário ao jogador. Sob os gritos dos torcedores tricolores, Roger se emocionou: "Estou feliz por estar voltando para a minha casa." Garantiu que o Fluminense vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. "Mas não somos favoritos", ressaltou. O jogador tricolor, que não treina há 35 dias, terá três semanas para recuperar a forma física. Logo após a apresentação, o meia treinou com seus companheiros. A diretoria do clube tricolor pode anunciar ainda hoje a contratação de outros reforços.