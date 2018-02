Roger e Rodolfo viram dúvida no Flu Problemas à vista para o técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, definir o time que vai enfrentar o Guarani, sábado, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Durante o coletivo realizado nesta quarta-feira à tarde nas Laranjeiras, o zagueiro Rodolfo e o meia Roger, destaque do Tricolor, se machucaram e podem ficar fora da partida. De acordo com os médicos do clube, Rodolfo está sentindo dores no joelho esquerdo e preocupa mais do que Roger, que sofreu pancada na panturrilha direita. No início da semana, o atacante Marcelo pediu a Ricardo Gomes para atuar ao lado de Romário no confronto contra o Guarani, mas o treinador ainda não revelou quem será escalado. Nesta quarta, o atleta jogou o primeiro tempo do coletivo no time titular e seu rendimento foi apenas regular. Durante o segundo tempo, Marcelo cedeu lugar a Alessandro, que deu mais velocidade ao ataque tricolor e, por conseqüência, melhorou o desempenho de Romário, que marcou dois gols. Para essa partida, o técnico Ricardo Gomes vai escalar o meia Thiago no lugar de Maicon, que ainda se recupera de contusão no joelho esquerdo. "Quando substituo o Roger, tenho mais liberdade para atacar. Mas na vaga do Maicon tenho mais responsabilidade de marcar e menos de criar jogadas", disse Thiago.