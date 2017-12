Roger e Romário: as novidades do Flu O Fluminense comemora o retorno do atacante Romário, recuperado de um cansaço muscular, e a reestréia do meia Roger na partida deste sábado contra o Friburguense, às 16 horas, no Estádio Eduardo Guinle, pelo Campeonato Carioca. Como ainda não pode contar com Edmundo, machucado, o técnico Valdyr Espinosa ficou feliz pela presença dos dois jogadores, principalmente porque o Tricolor precisa da vitória para garantir a vaga nas semifinais da competição. "São dois atletas de excelente técnica que vão acrescentar muito ao time. Além de serem experientes e poderem orientar os mais jovens", afirmou Espinosa. Mas o treinador também conta com outro jogador para a obtenção da vitória na partida que considera decisiva: Ramon. O meia foi o autor de um dos gols e deu o passe para os outros dois na estréia na Copa do Brasil, na quarta-feira, contra o Caxias-SC. "Ele foi muito marcado e, mesmo assim, foi fundamental para vencermos." Embora Romário esteja retornando ao time, a principal notícia é a entrada de Roger no meio-de-campo. Longe do Fluminense desde 2001, quando participou da boa campanha do Tricolor no Campeonato Brasileiro, o jogador pediu paciência aos torcedores na sua reestréia. "Ainda não vou render o esperado. Estou um pouco fora de forma, mas a vontade de jogar é muito grande", disse Roger, que não atua desde o início de janeiro de 2004. O lateral-esquerdo André Luíz, outro reforço do Fluminense para a temporada, se apresentou nesta sexta-feira. Como não fez pré-temporada, ele ainda vai precisar de um período de treinos antes de entrar em campo. O jogador afirmou que vai ter uma conversa com Espinosa para manifestar o seu desejo de atuar no meio-de-campo. A intenção do treinador era a de escalar André Luíz na lateral. No outro jogo deste sábado, o Madureira recebe a Cabofriense, às 16 horas, no Estádio de Conselheiro Galvão.