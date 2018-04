Roger é solidário a Romário O meia Roger, do Fluminense, está preocupado com o atacante Romário. Sente que o artilheiro está desanimado e triste por não estar atuando e fazendo gols. E a tendência é que o craque pentacampeão fique fora do confronto contra o Criciúma, sábado, no Estádio Heriberto Hulse. "O Romário é importante para o grupo. Ele sabe que tem de estar bem fisicamente, devido à idade e às lesões. Tenho certeza de que ele está trabalhando e doido para voltar", declarou Roger. Romário apareceu nesta quarta, nas Laranjeiras, e não treinou com bola. Ficou uma hora fazendo trabalhos físicos na sala de musculação. A intenção do jogador é participar do amistoso do time reserva do Fluminense, domingo, em Édson Passos, contra o América, que comemora o seu centenário.