Roger elogia dupla de zaga do Palmeiras: 'Só jogaram seis vezes'

O time dono da melhor defesa do Campeonato Paulista, o Palmeiras, construiu o retrospecto com base em uma formação inédita entre os zagueiros. Por isso, o técnico Roger Machado elogiou nesta quarta-feira Antônio Carlos e Thiago Martins, dupla formada neste ano e que na opinião do treinador, tem conseguido compensar o pouco tempo de convivência e entrosamento.

"É importante que eles se conheçam jogando. Os dois só jogaram juntos seis vezes e quanto mais desenvolverem essa afinidade, melhor será para o coletivo", disse o treinador. Thiago Martins, inclusive, é o único jogador de linha do Palmeiras a ter atuado em todos os minutos nesta temporada e forma com Antônio Carlos a defesa menos vazada da competição, com apenas três gols sofridos.

O pouco tempo de convivência entre os dois faz o treinador adiar por enquanto testes no setor. Juninho fez apenas uma partida no ano, Luan não foi acionado ainda, enquanto Edu Dracena cumpre cronograma específico de preparação física. As demais opções do setor, Pedrão e Emerson Santos, não foram inscritos no Estadual.

Antônio Carlos e Thiago Martins atuaram poucas vezes porque quase deixaram o clube. O primeiro, jogou só nove vezes em 2017 e teve o contrato de empréstimo renovado no fim do ano passado. Já Thiago, retornou de empréstimo do Bahia e por pouco não foi negociado novamente. Os dois ganharam a confiança do treinador e assumiram a titularidade, mesmo sem serem os favoritos.

Roger explicou que o bom trabalho dos dois é reflexo de um empenho coletivo. "A defesa é centralizada nos dois jogadores de área, mas o processo defensivo é feito por todos. A defesa é menos vazada porque todo mundo defende e ataca. O Miguel (Borja) é o primeiro defensor e Jailson é o primeiro atacante. Zagueiro bom é zagueiro protegido", disse.