Roger exalta 'nível muito alto' do Grêmio em vitória sobre o São Paulo

O técnico Roger Machado exibiu grande satisfação com a atuação do Grêmio na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo, em casa, onde o time gaúcho chegou aos 30 pontos, na terceira posição do Campeonato Brasileiro, no qual agora só está atrás do vice-líder Corinthians, que tem a mesma pontuação, por possuir saldo de gols inferior.

O treinador destacou que a sua equipe foi sólida em todos os setores e não deu chances para os são-paulinos marcarem. "O (goleiro) Marcelo (Grohe) foi praticamente um espectador. Não que o São Paulo não tenha nos atacado, mas conseguimos defender bem e atacar bastante", elogiou, em entrevista coletiva.

O comandante ainda enfatizou a força da atuação conjunta do time gremista, que agora se vê apenas dois pontos atrás do líder Palmeiras na competição nacional. "Costumo dizer que quando o coletivo vai bem, as individualidades aparecem com facilidade. E hoje foi exatamente isso que aconteceu. É difícil encontrar alguém abaixo no jogo. Não vi ninguém abaixo. Todos estiveram em um nível muito alto", ressaltou.

Autor do gol do Grêmio ao aproveitar um rebote dado pelo goleiro Denis, o meia Douglas foi muito elogiado por Roger. "O Douglas vive uma grande época, um dos melhores momentos na carreira dele. Está bem fisicamente. Tudo que esperamos que ele faça, hoje ele fez. Esteve dentro da área, organizou, fez gol", disse.

Após novo triunfo, o Grêmio voltará a jogar pelo Brasileirão apenas no próximo domingo, contra o lanterna América-MG, às 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.