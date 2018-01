Roger exalta superação do Fluminense O Fluminense derrotou, o Paysandu-PA por 2 a 1, de virada, na primeira partida da segunda fase da Copa do Brasil, mas os jogadores reclamaram muito do campo do time paraense. O principal jogador do Tricolor, o meia Roger, destacou a superação da equipe para vencer o adversário e ?driblar? os problemas do gramado. "Foi uma vitória importante. Tivemos espírito de luta além de muita garra. O gramado atrapalhou o bom nível técnico das equipes", afirmou o jogador. "Dessa forma tivemos que ganhar na base da superação." O zagueiro Maurício Fernandes, que "barrou" César pouco antes da partida começar, concordou com o companheiro. "O campo estava muito ruim, mas tivemos a oportunidade de mostrar um futebol mais competitivo. Foi uma vitória muito importante", disse o jogador. O técnico Oswaldo de Oliveira disse que o jogo com o Paysandu é coisa do passado e já está pensando no Palmeiras. Ele poderá escalar o meia Paulo Isidoro entre os titulares, enquanto o zagueiro Maurício Fernandes será titular mais uma vez porque Régis terá que cumprir suspensão automática.