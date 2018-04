Roger faz testes e mantém dúvida no ataque do Grêmio para sua estreia

Na atividade da manhã desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, Roger indicou que o sistema defensivo não deverá ser alterado. Assim, Marcelo Grohe será o goleiro titular, Galhardo e Marcelo Oliveira atuarão nas laterais, Geromel e Rhodolfo formarão a dupla de zaga, enquanto Maicon e Walace serão os volantes gremistas diante do Goiás.

Roger, porém, testou sete jogadores no ataque, que conta com apenas quatro vagas disponíveis. As opções do treinador são: Giuliano, Douglas, Luan, Pedro Rocha, Yuri Mamute, Lincoln e Everton.

Nesse caso, Giuliano e Douglas têm presença praticamente garantida entre os titulares gremistas. Já as duas vagas no ataque são disputadas por Luan, Pedro Rocha, Yuri Mamute, Lincoln e Everton, sendo que Luan e Mamute são os favoritos para encarar o Goiás.

Com quatro pontos, o Grêmio está apenas em 11º lugar no Brasileiro e tentará bater o Goiás no seu primeiro jogo sob o comando de Roger para alcançar as primeiras posições na classificação.